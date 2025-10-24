اللواء: الرؤساء أمام رئيس الميكانيزم : ننتظر ضغوطاً على اسرائيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

أكد الرئيس جوزاف عون خلال لقاء رئيس الميكانيزم أن لبنان يعلق آمالاً كبيرة على عمل لجنة الاشراف للمساعدة إلى إعادة الاستقرار إلى الجنوب ومنع الاعتداءات التي لا مبرر لها وغير مقبولة.



واكد الرئيس عون ان الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني ويعزز انتشاره يوما بعد يوم، فانه طالب» بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية»، لافتا الى «ما حققه الجيش حتى الان لجهة « تنظيف» الأماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الانفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافية للجنوب».



وأثار الرئيس نبيه بري أمام الجنرال كليرفيلد موضوع مواصلة إسرائيل إعتداءاتها اليومية غارات جوية أستهدفت ولا تزال تستهدف المدنيين والبنى الإقتصادية والصناعية والزراعية في الجنوب وكل لبنان ، وإستمرار إحتلالها لمناطق لبنانية واسعة على طول خط الحدود في إنتهاك واضح للإتفاق وتعطيلاً لتنفيذ القرار 1701 .



أما الرئيس نبيه سلام فشدَّد على أنّ لبنان ملتزمٌ بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام، كما ورد في خطة الجيش اللبناني، مؤكّدًا في المقابل أنّ على إسرائيل أن تقوم بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة ووقف اعتداءاتها المستمرّة.



