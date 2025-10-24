عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: جولة "الميكانيزم" في بيروت على إيقاع الغارات... مقررات "دسمة" للحكومة وتمرير الترسيم مع قبرص

الأخبار: الدولة تحاصر مواطنيها المنكوبين: إعمار بإذن... ولا تعويضات

القتل مستمر براعية الـ "الميكانيزم"

لبنان يتنازل لقبرص: هذا ما نقدر عليه

الشرغ والأجانب: مواجة أولى

الجمهورية: إسرائيل تستبق "الميكانيزم" بعدوان واسع

عون يعلّق آمالًا على "الميكانيزم"

اللواء: الرؤساء لرئيس الميكانيزم: تحميل واشنطن مسؤولية لجم الإعتداءات الإسرائيلية

مجلس الوزراء يُبرم الاتفاقية البحرية مع قبرص.. وبرِّي: لا يحق للحكومة إرسال مشروع قانون ما دام هناك قانون



البناء: ضم الضفة: نتنياهو يتنصل وترامب يتعهد بمنعه… واستنكار أممي وعربي ودولي | وول ستريت جورنال تفضح خطة كوشنر للسطو على نصف غزة بحجة الإعمار | لبنان تحت النار تنفيذاً لتهديد برّاك تحت ذريعة السلاح والهدف هو شريط حدودي



?l'orient le jour: Affaire des passeports diplomatiques fuités : qui veut empêcher la réconciliation Beyrouth-Damas



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: الموقف الأميركي الصارم ضد ضم الضفة يُفاجئ إسرائيل

فانس اعتبرها «مناورة غبية» تسببت في إهانته... وساعر تعهد بألا تسعى الحكومة إلى التقدم في سن القانون

الأنباء الكويتية: نحو تسوية انتخابية على طريقة «لا غالب ولا مغلوب»