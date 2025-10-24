الشرق الأوسط السعودية: وعد أميركي بتفعيل لجنة مراقبة وقف النار في لبنان

A + A -

بيروت:

تعهّد الرئيس الجديد للجنة مراقبة وقف النار بين لبنان وإسرائيل، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، السعي «لمنع التصعيد العسكري»، مبدياً «رغبة واضحة في تفعيل عمل اللجنة واجتماعاتها».

والتقى الجنرال كليرفيلد، كلاً من رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في لقاءات وصفت بـ«الجيدة وتحمل روحاً جديدة لجهة العمل الجدي، وبذل جهد أكبر في المرحلة المقبلة»، حسبما قالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأكد الرئيس عون خلال اللقاء، أن لبنان «ملتزم تطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش، وسوف يستمر في عمله... وما من أحد من أبناء الجنوب خصوصاً، ولبنان عموماً، يريد العودة إلى حالة الحرب».

وتزامناً مع ذلك، واصلت إسرائيل تصعيدها، إذ شن طيرانها الحربي سلسلة غارات في البقاع الشمالي، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين.