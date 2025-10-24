living cost indicators
الأخبار: حق الرد... إدارة معرض رشيد كرامي توضح...

الأخبار: ردًا على ما نُشر في «الأخبار» (23 تشرين الأول 2025)، تؤكد إدارة معرض رشيد كرامي الدولي أن ما ورد من معلومات حول وجود مصالح أو تعاقدات خاصة لأعضاء مجلس الإدارة هو عارٍ تماماً من الصحة

 

ردًا على ما نُشر في «الأخبار» (23 تشرين الأول 2025)، تؤكد إدارة معرض رشيد كرامي الدولي أن ما ورد من معلومات حول وجود مصالح أو تعاقدات خاصة لأعضاء مجلس الإدارة هو عارٍ تماماً من الصحة، وأن الدكتور هاني الشعراني متفرغ في عمله داخل المعرض، ويقوم بمهماته الإدارية والفنية على أكمل وجه، بينما يقدم استشاراته في الشأن الإداري بحكم خبرته وعلاقاته الأكاديمية في جامعة بيروت العربية.


وتشدد الإدارة على أن جميع الأنشطة التي أُقيمت أو تُقام في المعرض تتم بصورة مباشرة وشفافة بين إدارة المعرض والجهات الرسمية أو الثقافية أو الفنية، من دون أي وساطة أو مصلحة شخصية لأي طرف، ووفق الأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء.


وإذ تجدد إدارة المعرض التزامها التام بمبدأ الشفافية والمهنية في أداء عملها، فإنها ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتشويه أو التضليل، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يروّج لمعلومات غير دقيقة تمسّ بسمعة المعرض أو مجلس إدارته.

