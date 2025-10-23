إليكم مقررات مجلس الوزراء!

A + A -

اعلن وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص، ان "مجلس الوزراء طالب الدول الضامنة لوقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية".

واشار خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى ان "المجلس أبرم الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين"، لافتا الى ان "المجلس أقرّ معظم بنود الجلسة".

وقال مرقص: "اكد رئيس الحكومة نواف سلام انّه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون".

ومن أبرز مقررات الجلسة:

‏- الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف Total energy و قطر للطاقة و ENI الإيطالية

‏- تعيين هيئة الأسواق المالية ومجلس ادارة مرفأ طرابلس

‏- تعيين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء

‏- إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود اللبنانية-القبرصية

‏- الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان

‏- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء وسام "فجر الجرود".