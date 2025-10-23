living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ لبنان بين جولات "الميكانيزم" واستهداف عمق البقاع... مجلس الوزراء يقر اتفاقية الحدود مع قبرص

23
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هي السيادة الحقيقية، لا "الشعاراتية"، التي تُستباح يومياً. إن لم يكن بالإعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، فبالإتفاقات كما حصل مع قبرص، وبانكفاء السلطة عن الدفاع الفاعل عن الحقوق اللبنانية. وسط كل ذلك، تبقى التهديدات الإسرائيلية بما فيها الحروب النفسية والإعلامية، هي الأخطر على أمن لبنان واستقراره.

ففيما كانت لجنة "الميكانيزم" تجول على رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة، واصلت إسرائيل تصعيدها مستهدفة عمق البقاع، من جنتا شرقاً وشمسطار غرباً وصولاً إلى جرود الشعرة في الهرمل.

 

جولة رئيس اللجنة الجنرال جوزف كليرفيلد شملت بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية. وقد  أبلغ الرئيس جوزاف عون كليرفيلد بضرورة تفعيل عمل لجنة " الميكانيزم" لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية واكد الرئيس عون أن "لبنان الذي التزم اتفاق وقف الاعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق امالا كبيرة على عمل لجنة الاشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار الى منطقة الجنوب

 

في هذا الوقت، أكد مجلس الوزراء بعد جلسةٍ له مطالبة الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لدى إسرائيل لوقف الإعتداءات. على خط آخر أقر المجلس اتفاقية الحدود البحرية مع قبرص، وسط ردود فعل لدى ناشطين وصحافيين لبنانيين اعتبروا أنه بذلك يكون لبنان قد تخلى عن 5000 كلم من حقوقه.

 

وفي سياق المواقف قال رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للميادين أونلاين إن "مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين ونحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002" وعن محاولات التطبيع أوضح  سلام أنه "إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت "إسرائيل" من أراضي الـ67 وأُقرت الدولة الفلسطينية فلكل حادث حديث".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout