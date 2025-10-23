living cost indicators
كيف علّقت وزيرة التربية على العدوان الإسرائيلي قرب مدارس بعلبك؟

23
OCTOBER
2025
تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لحظة بلحظة ، الاعتداءات الاسرائيلية التي وقعت قرب ثانوية شمسطار الرسمية وثانوية طاريا في منطقة بعلبك ، والتي أدت إلى تحطم زجاج النوافذ والواجهات في الثانويتين  ، وأصيب التلامذة بالهلع كما هرع أهاليهم لاخذهم من المدارس .

واتصلت الوزيرة برئيس المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر وبمدير التعليم الثانوي خالد فايد واطمأنت إلى سلامة أفراد الهيئة التعليمية والتلاميذ والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية . 
وعلمت أن القصف استهدف أيضا محيط ثانوية طاريا في بعلبك الهرمل وأدى إلى تعرض عددمن التلاميذ لإصابات طفيفة نتيجة تحطم الزجاج ، كما طاول القصف بلدة بدنايل من دون تعرض مدارسها إلى أضرار مباشرة . 
واستنكرت الوزيرة كرامي هذا العدوان الهمجي الذي طاول المؤسسات التربوية ، وناشدت الدول الكبرى والمؤثرة في العالم ، "ضرورة الضغط لوقف العدوان المتمادي الذي يطاول المدارس والمدنيين ويوقع الشهداء والجرحى ويروع الأهالي ". 
ووجهت الوزيرة التحية إلى إدارات المدارس وأساتذتها وتلامذتها ، والى الأهالي ، وحيت صمودهم وعزمهم على الرغم من خطر العدوان ، وشدت على  أيديهم مشيرة إلى ان "لا شيء يثنينا عن التعليم ومتابعة  التقدم نحو نهضة وطننا ".

{{article.title}}
