سلام لرئيس لجنة “الميكانيزم”: لبنان ملتزم بحصر السلاح جنوب الليطاني

A + A -

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية “الميكانيزم” الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، يرافقه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية كيث هانيغان والوفد المرافق.

واستعرض الجنرال كليرفيلد خلال اللقاء تفعيل عمل اجتماعات لجنة “الميكانيزم” والتنسيق القائم مع الجانب اللبناني، مشيرا إلى "أن الاجتماعات أصبحت دورية وتهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب".

وشدد الرئيس سلام على "أنّ لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام، كما ورد في خطة الجيش اللبناني"، مؤكدا في المقابل "أن على إسرائيل أن تقوم بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة".