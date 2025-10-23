بالصور- النائب جورج عطالله في جولة على ولايات أميركية: ناضلنا ليستعيد المنتشرون حقوقهم بقانون الانتخاب والمجتمع الدولي كان واضحاً بألا عودة للنازحين

A + A -

جال عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، على هامش زيارة الولايات المتحدة للمشاركة بالمؤتمر الذي نظمته LACD في مدينة بوسطن الاميركية، على عدد من الولايات الاميركية حيث التقى الجالية اللبنانية هناك.

ومن بوسطن انتقل النائب عطالله الى ولاية نيوجورسي حيث عقد عدة لقاءات ولبى دعوة القنصل جون ابي حبيب الذي اعتبر خلال لقاء اقيم في منزله الى انه " يحق لنا ان يكون لنا دور في بناء الدولة وذلك من خلال اعطائنا الحق كمنتشرين بالتصويت لنائب في دائرته في لبنان او لنائب من الانتشار".

بدوره النائب عطالله تطرق الى موضوع قانون الانتخاب الذي تم إقراره في العام ٢٠١٧ تحت رقم ٤٤/٢٠١٧، لافتا إلى أنه تضمن إعطاء الحق للمنتشر اللبناني بالتصويت بدءا من العام ٢٠١٨ من إقامته في الانتشار كما والحق بالترشح وان يكون له ممثلين عنه في الاغتراب.

وقال: في حينها اعتبرنا هذا الأمر مكتسبا للانتشار ، مشيرا إلى أننا لم نكتفي بأننا عملنا حتى يتمكن المنتشر من التصويت لـ ١٢٨ نائبا في سفارة او قنصلية البلد المتواجد فيها بل أيضا اعطينا الانتشار الحق بأن تقدم الناس انفسها من ضمنه لتمثله وتحمل همومه وقضاياه وترى ما هو المناسب لهذا المجتمع وتطلب من الدولة اللبنانية العمل على هذه القضايا على اساس انهم يمثلون هذه الشريحة من المجتمع.

من نيوجرسي توجه النائب عطاالله إلى ولاية مشيغان حيث التقى بعدد من الجالية اللبنانية من الكورة هناك. وتطرق خلال اللقاء الى موضوع النزوح السوري، مشيراً الى أن "المجتمع الدولي كان واضحاً مع لبنان بأن لا عودة للنازحين السوريين وهذا الكلام سمعناه من سفراء الاتحاد الاوروبي الذين كنا نلتقيهم، والمفوضية العليا لشؤون الللاجئين UNHCR كانت رأس الحربة بالتنفيذ".

عطالله شرح أن لبنان لم يوقع على اتفاقية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وقعت في العام 1952 والبتروكول الملحق بالاتفاقية الذي وضع في العام 1957 أيضا لبنان لم يوقع عليه وهنا تستطيع الدولة اللبنانية أن ترفض إستقبال أي نازح سوري، أكثر من ذلك وعلى أثر ما حصل في العراق عام 2003 وقعت الحكومة اللبنانية بروتوكولاً مع المفوضية العليا للاجئين يتضمن أن لبنان ليس بلد لا نزوح ولا لجوء وأنه في حال قدوم أي لاجئ أو نازح الى لبنان أمام المفوضية مهلة أقصاها عام إما لتعيده الى بلده أو تجد بلد آخر لترسله اليه".

وفي تكساس التي زارها لبّى عطالله دعوة رجل الاعمال نجاد فارس الى العشاء الذي اقامه على شرفه في منزله بحضور القنصل سامر النجار والبرفسور فيليب سالم.

نجاد رحب بضيفه القادم من لبنان الى الولايات المتحدة، مشيرا الى ان "المغترب اللبناني أينما ذهب يكون ناجحا، معتبراً أن "عطالله يعمل من أجل أبناء الكورة ولكل لبنان".

أما عطالله فشدد على أن منزل عائلة فارس هو منزل وطني قدم الكثير للبنان ولمنطقته بدء من عكار وصولا للبنان"، مشيرا آلى انكم "لعبتم دورا في انماء المناطق "، آسفا في لبنان أنه ليس دائما الرجال الوطنيين يتم تقديرهم بشكل جيد وقال: أظن أنه من الاول السلبية أن لبنان لم يعرف كيف يستفيد من خبرات وطنية دولة الرئيس عصام فارس ". وأشار إلى أن "وجود نجاد فارس في الولايات المتحدة سيساعد على أن تلعب عائلة عصام فارس دورا فاعلا في الانتشار".

وختم عطالله جولته الأميركية في ولاية كاليفورنيا، حيث اقام منسق LACD جورج موسى حفل عشاء في منزله في مدينة لوس انجلوس حضره عدد من أبناء الجالية اللبنانية .