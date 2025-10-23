الحرارة تنخفض بدءًا من هذا اليوم..

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل لتعود الى معدلاتها الموسمية، وارتفاع طفيف بنسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية ، حتى يوم الجمعة حيث تنخفض وتعود الى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

صاف مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الجمعة:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل لتعود الى معدلاتها الموسمية، وارتفاع طفيف بنسبة الرطوبة .

السبت:

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع إضافي بنسبة الرطوبة، حيث يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعض الظهر، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الأحد:

غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية و تنشط الرياح احيانا.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة ، في الداخل من 11 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:6,50

-ساعة غروب الشمس: 17,55