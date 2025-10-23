نيجيريٌّ حاول تهريب المخدّرات "داخل أحشائه" عبر المطار.. هذا ما حلّ به!

A + A -

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من تهريب المخدّرات، بتاريخ 07-09-2025، اشتبهت ادارة الجمارك – مفرزة ادارة المسافرين في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، بشخص من التابعيّة النيجيريّة قادما إلى لبنان، بتهريبه المخدّرات.

بعد تفتيشه وأمتعته، لم يتم العثور على اي ممنوع. وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تمّ تسليمه لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، حيث أجريت له صورة شعاعية تبين بموجبها وجود أكثر من /50/ كبسولة كان قد ابتلعها.



باستماع إفادته، صرح ان شخصًا آخر من الجنسية النيجيرية أقدم على اعطائه هذه الكبسولات في نيجيريا قبل موعد سفره بعدّة ساعات، واعترف بابتلاعه /58/ كبسولة.



تجدر الإشارة إلى أنّه بعد توقيف هذا الشّخص يكون عدد الموقوفين قد بلغ (7)، (خمسة موقوفين من الجنسيّة النيجيرية، واحد برازيلي، وواحد لبناني)



أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختصّ.