مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون! (صورة)

سُجل أمس الأربعاء حادث غرق قبالة أحد شواطئ مدينة البترون أسفر عن وفاة الدكتور "س.س" (مواليد 1968) من بلدة جران.

وفي التفاصيل، كان الراحل يُمارس رياضة الغطس عندما تعرّض لحادث غرق وعلى الفور حضر عناصر الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني إلى المكان حيث عملوا على سحبه من المياه ومحاولة إنعاشه ميدانيا قبل نقله إلى مستشفى البترون، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بما أصيب به.

وحضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية ودورية من مخابرات الجيش وباشروا التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.



يُذكر أن الفقيد طبيب يقيم في فرنسا وكان في زيارة إلى لبنان قبل فترة قصيرة.