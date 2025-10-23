بقايا ثلاث جثث.. ما جديد حقيبة الموت في سن الفيل؟

A + A -

تتواصل التحقيقات بشأن الحقيبة التي عُثر عليها ليل أمس في منطقة سن الفيل، والتي أثارت صدمة كبيرة لدى الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات المتداولة حتى الساعة، تُشير المعطيات الأولية إلى أن الحقيبة كانت تحتوي على بقايا ثلاث جثث يُعتقد أنها تعود لفتيات من الجنسية الإثيوبية، حيث وُضعت داخل حقيبة سفر تمّ رميها بالقرب من النهر.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان فور ورود البلاغ، وعملت على تطويق الموقع وجمع الأدلة، فيما باشرت الأجهزة المختصة تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة وهوية المتورطين.