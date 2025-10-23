living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجتماعات واشنطن: الإصلاحات ليست ترفاً

23
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صلاح سلام- 

عاد الوفد اللبناني من اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن خالي الوفاض تقريباً، بعدما اكتفى بتحقيق الحد الأدنى من النتائج الممكنة في ظل واقع الإصلاحات المالية البطيئة، وغياب أي مؤشرات جدية على التزام الدولة اللبنانية بالشروط التي وضعها الصندوق لمدّ يد العون في معالجة الأزمة المالية الخانقة. فالمجتمع الدولي، كما بدا من خلال اللقاءات، لم يعد مستعداً لتقديم أي دعم مجاني أو تسليف ثقة لدولة تتلكأ في تنفيذ أبسط متطلبات الإصلاح والحوكمة والشفافية.

لقد أصبح واضحاً أن استمرار التأخير في إنجاز الإصلاحات المالية والمصرفية لا يهدد فقط فرص لبنان بالحصول على التمويل الخارجي، بل يفاقم أزمته الاقتصادية والاجتماعية ويطيل أمد الانهيار الذي يرزح تحته المواطن منذ سنوات. فكل يوم يمرّ من دون إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، كإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار الكابيتال كونترول، وتعديل قانون السرية المصرفية، هو يوم إضافي من استنزاف الثقة بالقطاع المالي، ومن تعطيل دورة الإنتاج والاستثمار، ومن نزف الرساميل والكفاءات إلى الخارج.

إن الإصلاح المالي والمصرفي لم يعد خياراً سياسياً أو ترفاً تفاوضياً، بل هو شرط وجودي لبقاء الاقتصاد اللبناني على قيد الحياة. فإعادة هيكلة المصارف وتحديد الخسائر وتوزيعها بعدالة، هي الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة بالنظام المالي، واسترجاع جزء من الودائع، وفتح الباب أمام تدفق الرساميل والمساعدات الدولية. ومن دون هذه الخطوات، ستبقى البلاد في حلقة مفرغة من الانكماش والتضخم والبطالة، فيما تتراجع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية ودفع الرواتب.

المجتمع الدولي لا يطلب من لبنان معجزات، بل تطبيق أبسط قواعد الإدارة الرشيدة التي تعتمدها كل الدول الساعية إلى النهوض. لكن القوى السياسية ما زالت تتعامل مع الإصلاح وكأنه تهديد لمصالحها أو تقليص لنفوذها، فيما يدفع الشعب ثمن هذا الجمود انهياراً في الليرة وتآكلاً في القدرة الشرائية وغياباً للأمل بالمستقبل.

والخروج من الأزمة لم يعد ممكناً من دون مصالحة جريئة مع الواقع، تقوم على إقرار الإصلاحات المطلوبة فوراً ووقف المماطلة في مجلس النواب، واعتبار الوقت المتبقي فرصة أخيرة لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي معاً. فلبنان يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما السير بخطوات شجاعة نحو الإصلاح والإنقاذ، وإما البقاء في دوامة الانهيار والعزلة، إلى أن يصبح ما تبقّى من الدولة مجرّد ذكرى من الماضي.
اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout