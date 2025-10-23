جيمي جبور عن "أداء الحكومة العام": متخاذلة وتدفن رأسها في الرمال!

A + A -

قال النائب جيمي جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا بوارد التركيز على أداء فريق سياسي محدد داخل الحكومة إنما على الأداء الحكومي العام، الذي امتاز حتى الآن بالمواربة في طرح الخطوات الإصلاحية الجدية، كما بالتخاذل في مواجهة الملفات السياسية المصيرية».

ويقول جبور: «على سبيل المثال لا الحصر، في ملف السلاح، تدفن الحكومة رأسها في الرمال متهرّبةً من الوضوح والحزم في مقاربة الموضوع. وفي ملف النازحين السوريين، تعمل الحكومة على جذب هؤلاء بفتح آفاق التعليم الرسمي أمامهم، في حين غابت كل أسباب بقائهم في لبنان».

وأضاف: «كما أنه في القوانين الإصلاحية تقصّدت الحكومة إرسال مشروع قانون إصلاح المصارف مفخخاً بشرط إقرار قانون الفجوة المالية، وبالتالي مربوطاً به، مما حدا بالمجلس الدستوري إلى إبطال القانون ووقف تنفيذه. أما في مشاريع حياتية، كالكهرباء والمياه، لم يجد وزير الطاقة (المحسوب على القوات) غير خطط ومشاريع أسلافه ليكمل بها ويستند عليها، ناسياً وعود فريقه السياسي بالحلول السحرية والسريعة».

ويخلص جبور إلى القول: «نرى أنه من الصعب أن نجد في أداء هذه الحكومة ما لا يشكل مادة وعنواناً جديرين بحملة انتخابية ناجحة».