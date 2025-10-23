الجمهورية: انتقال برّاك صاحب طرح إعادة إطلاق مسار الحل السياسي إلى وضع لبنان أمام خريطة مواجهة جديدة

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

إن الوضع مفتوح على احتمالات مجهولة، ويؤكّد ذلك ما سُرِّب من أجواء مستويات رفيعة «من ارتياب كبير من رفع وتيرة التصعيد، وتساؤلات قلقة حول مرامي التصعيد، ليس من الجانب الإسرائيلي فحسب، بل من انتقال توم برّاك صاحب طرح إعادة إطلاق مسار الحل السياسي، إلى وضع لبنان أمام خريطة مواجهة جديدة، رسمها في تغريدته المسهبة على حسابه على منصة «إكس»، وأطلق فيها ما بدا أنّه تهديد مباشر مفاده «الآن هو وقت العمل في لبنان، وإذا فشلت بيروت في التحرّك (لنزع سلاح «حزب الله»)، فإنّ الحزب سيواجه حتماً مواجهة كبرى مع إسرائيل».

واللافت في هذا السياق تعقيب «حزب الله» على هذا التهديد، معلناً على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بأنّ «التهديدات لا تُخيفنا».



