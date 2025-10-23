اللواء: الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات في ضوء ما يقرره مجلس النواب

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في وقت ترفع فيه إسرائيل الجهوزية للحرب، وتزخيم التدريب في القطاعات العسكرية كافة، تصاعدت وتيرة التجاذب السياسي والنيابي حول قانون الانتخاب المناسب لإشراك المغتربين اللبنانيين، في ضوء عدم شمول المقاعد الستة العملية، والاقتصار على انتخاب المنتشرين لـ128 نائباً في لبنان (وهو ما يطالب به الثنائي الشيعي) او انتخاب المغتربين 128 نائباً حيث هم في بلاد الانتشار، كما تطالب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وفريق من النواب التغييريين.

واستبعد مصدر مطلع ان يحضر الملف في جلسة مجلس الوزراء استناداً الى الكتاب الذي رفعه الى الامانة العامة للمجلس وزير الخارجية يوسف رجي، لتجنيب الحكومة تجاذبات هي بالغنى عنها، وهي ملتزمة باجراء الانتخابات في ضوء ما يقرره مجلس النواب، وفقاً للقانون الانتخابي المعمول به.



