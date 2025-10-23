عناوين الصحف ليوم الخميس 23 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: المأزق الانتخابي في عقر دار السلطة التنفيذية وسلام لتحويل "حزب الله" سياسياً بلا ميليشيا



الأخبار: هل يفرّط مجلس اللوزراء ببحر لبنان؟

لبنان تحت التهويل



اللواء: سلام لتحويل حزب الله إلى حزب سياسي.. ومخاوف الحرب أمام الجلسة اليوم

عون يكشف عن صعوبات في الاقتراع للنواب الستة ويتجنَّب تقديم تعهدات قاطعة





البناء: ترامب يثير السخرية بتقلباته نحو بوتين بعد إلغاء القمة والإعلان عن عقوبات | الاجتماعات الأميركية الإسرائيلية مستمرة لتذليل عقدة دور تركيا ومصر وقطر | لبنان يطوي صفحة التفاوض المباشر وغير المباشر لصالح الميكانيزم بموقف لبري



الجمهورية: تطمين غربي: لا حرب واسعة

عون: لا إمكتانية لاقتراع الاغتراب لـ 6 مقاعد

الديار: البقاع الشمالي والغربي امام احتمال تصعيد إسرائيلي خطِر

زامير يدقّ طبول الحرب وسط حصار أميركي على الحكومة اللبنانية



l'orient le jour: L’Iran d’avant la chute, par Sabyl Ghoussoub



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: روبيو يحذر: تحركات الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة تهدد اتفاق غزة



الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ممسوك لبنانياً

سلام: لا تراجع عن احتكار الدولة القوة العسكرية