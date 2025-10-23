living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 23 تشرين الأول 2025

23
OCTOBER
2025
النهار: المأزق الانتخابي في عقر دار السلطة التنفيذية وسلام لتحويل "حزب الله" سياسياً بلا ميليشيا

 

 

 


الأخبار: هل يفرّط مجلس اللوزراء ببحر لبنان؟
لبنان تحت التهويل

 

 

 


اللواء: سلام لتحويل حزب الله إلى حزب سياسي.. ومخاوف الحرب أمام الجلسة اليوم
عون يكشف عن صعوبات في الاقتراع للنواب الستة ويتجنَّب تقديم تعهدات قاطعة

 

 



البناء: ترامب يثير السخرية بتقلباته نحو بوتين بعد إلغاء القمة والإعلان عن عقوبات | الاجتماعات الأميركية الإسرائيلية مستمرة لتذليل عقدة دور تركيا ومصر وقطر | لبنان يطوي صفحة التفاوض المباشر وغير المباشر لصالح الميكانيزم بموقف لبري

 

 

 


الجمهورية: تطمين غربي: لا حرب واسعة
عون: لا إمكتانية لاقتراع الاغتراب لـ 6 مقاعد

 

 

 

الديار:  البقاع الشمالي والغربي امام احتمال تصعيد إسرائيلي خطِر
زامير يدقّ طبول الحرب وسط حصار أميركي على الحكومة اللبنانية

 

 

 


l'orient le jour: L’Iran d’avant la chute, par Sabyl Ghoussoub

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: روبيو يحذر: تحركات الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة تهدد اتفاق غزة

 

 


الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ممسوك لبنانياً
سلام: لا تراجع عن احتكار الدولة القوة العسكرية

