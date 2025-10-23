living cost indicators
الشرق الأوسط السعودية: أول مواجهة بين السلطات السورية والمقاتلين الأجانب

23
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الشرق الأوسط السعودية: دمشق : سعاد جروس  لندن: «الشرق الأوسط»

فرضت قوات الأمن السورية، أمس، طوقاً أمنياً، على مخيم بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، لتوقيف مطلوبين في «كتيبة الغرباء» المعروفة باسم «كتيبة الفرنسيين» في أول مواجهة للسلطات الجديدة ضد مقاتلين أجانب.

 

وقال جبريل المهاجر، وهو ابن الفرنسي السنغالي عمر ديابي المعروف بلقب عمر أومسين، الذي يقود الكتيبة في بلدة حارم بريف إدلب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بدأت الاشتباكات بعد منتصف الليل، وما زالت مستمرة».

 

بدوره، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، غسان باكير، أن العملية الأمنية جاءت استجابة لشكاوى أهالي مخيم الفردان بشأن «الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّضون لها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون».

الشرق الأوسط
