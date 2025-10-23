الأخبار: رائحة فساد في معرض رشيد كرامي

A + A -

الأخبار: لا يزال تعيين حكومة نواف سلام، لهاني الشعراني رئيساً لمجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي يتفاعل، ولا سيّما أنّ راتبه الشهري يبلغ 6 آلاف دولار. ويبدو أنّ الشعراني لم يكتفِ بهذا الراتب، فهو مستمرّ في مهماته كمدير لجامعة بيروت العربية - فرع طرابلس بموجب عقد خارجي، خلافاً لكل القوانين. ورغم أنّ المجلس الجديد عُيّن في آب الماضي، إلّا أنّ رائحة الفساد الإداري بدأت تفوح من داخله، عبر استغلال بعض أعضائه وظيفتهم، بهدف الانتفاع الشخصي. ووفقاً للمعلومات، فإنّ المعرض تعاقد مع إحدى الشركات لإقامة النشاطات بموجب عقد مدفوع ليتبيّن أنّ الشركة تملّكها عضو في مجلس الإدارة!