الذهب يواصل الانخفاض... كم بلغ سعر الأونصة؟

A + A -

انخفضت أسعار الذهب لتصل الى أدنى مستوى لها في أسبوعين اليوم ، وسجلت انخفاضا في المعاملات الفورية اثنين بالمئة وصل الى 4038.89 دولارا للأونصة بحلول الساعة 15.19 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى 4161.17 دولار في وقت سابق. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.3 بالمئة إلى 4055.40 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 48.12 دولار للأونصة. وكان سعر الفضة قد هبط 7.1 بالمئة أمس، و تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1547.09 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1409.45 دولار.