هيئة التيار في قطر :عشاء تكريمي بمناسبة زيارة غسان الخوري

عقدت هيئة التيار الوطني الحر في قطر عشاءً تكريميًا بمناسبة الزيارة التي قام بها نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية، السيد غسان الخوري، إلى الدوحة.

و تناول الخوري أبرز المستجدات على الساحة اللبنانية ومواقف التيار من تحديات السيادة والنزوح والاصلاحات والانتخابات، مشددا على صوابية مواقف التيار وشموليتها الوطنية.

وقد تميّز اللقاء بالحيوية والحماس، وعكس روح الانتماء والتفاعل الإيجابي بين أبناء التيار في الاغتراب وقيادته في لبنان، مؤكدًا أهمية التواصل الدائم بين الهيئات الخارجية في قطاع الانتشار و القيادة المركزية في سبيل خدمة المشروع الوطني والإصلاح الذي ينادي به التيار.