living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"انتشار لمرض الملاريا في لبنان"؟ وزارة الصحة تكشف الحقيقة!

22
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

المشهد -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، خبرًا يفيد بأنّ "وزارة الصحة اللبنانية أعلنت تسجيل حالات ملاريا في لبنان لأشخاص لم يسافروا مؤخرًا، ما يعني وجود احتمال انتشار محلّي للمرض"، الأمر الذي أثار حالة من الهلع، خصوصًا وأنّ هذا المرض لا يعدّ من الأمراض المحلية في البلاد.

وكشفت مصادر وزارة الصحة اللبنانية لمنصة "المشهد"، أنّ:
لبنان دائمًا ما يسجل حالات ملاريا وافدة من الخارج، نتيجة وجود عدد كبير من المغتربين في البلدان التي ينتشر فيها المرض.
من حين لآخر يسجل لبنان حالات نادرة لم يثبت ارتباطها بالسفر.
المرض لا ينتقل من شخص لآخر (مثل كورونا).

وهنا، أوضحت المصادر، أنه يتم استخدام تعبير "لم يثبت سفرها"، لأنّ هناك حالات تنفي السفر على الرغم من أنها تكون قد سافرت بالفعل ولم تفصح عن ذلك.

ما حقيقة تسجيل ملاريا محلية في لبنان؟
وأكدت الوزارة أنه ليس هناك انتشار محلي لمرض الملاريا في لبنان.
وأوضحت أنّه:
خلال فصل الصيف سجلت الوزارة بضع حالات لم يثبت سفرها، وهو أمر يحدث من حين لآخر.
الحالات المرتبطة بالسفر وصلت لـ234 حالة وهو رقم ضمن المعدلات التي تسجل سنويًا.
على الإثر قامت الفرق المعنية في الوزارة بفحص المخالطين الذين تنطبق عليهم إجراءات الفحص، وجاءت جميع النتائج سلبية.

هل من بعوض ناقل للملاريا في لبنان؟
ووفق المصادر، قامت الوزارة بأخذ عينات من البعوض، ولم يثبت وجود البعوض الناقل للمرض في المنطقة التي سُجلت فيها الإصابات.

بالإضافة لذلك، قامت الوزارة بإصدار تعميم تذكيري (وهو ما تفعله عادة عند تسجيل حالات لم يثبت ارتباطها بالسفر) للمستشفيات من أجل التوعية حول المرض والتشخيص السريع.

وتتابع الوزارة موضوع الأمراض الانتقالية وأيّ أمراض مستجدة مع لجنة وطنية تضم أخصائيين من القطاعين العام والخاص.

انتقال مرض الملاريا بين البشر
ووفق منظمة الصحة العالمية، فالملاريا مرض يهدد الحياة.
ينتقل إلى البشر عن طريق بعض أنواع البعوض، وتحديدًا أنواع أنثى بعوض الأنوفيلة الحاملة للعدوى.
تنتقل أيضًا عن طريق نقل الدم واستخدام الإبر الملوثة.
ويمكن أن تكون أعراض المرض خفيفة أو أن تهدد الحياة. والأعراض الخفيفة هي الحمى والرعشة والصداع. أما الأعراض الوخيمة فتشمل التعب والنوبات وصعوبة التنفس.
ويمكن الوقاية من الملاريا بتجنب لدغات البعوض وتناول الأدوية. كما يمكن أن تحول العلاجات دون تفاقم حالات الإصابة الخفيفة.
تشير التقديرات إلى حدوث 263 مليون إصابة بالملاريا و597 ألف حالة وفاة بسببها، في 83 بلدًا حول العالم في عام 2023.
لذا من الضروري عند الشعور بأيّ أعراض غريبة استشارة الطبيب من أجل تشخيص الحالة وتقديم العلاج اللازم تفاديًا لأيّ مضاعفات صحية.
 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout