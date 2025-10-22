"انتشار لمرض الملاريا في لبنان"؟ وزارة الصحة تكشف الحقيقة!

A + A -

المشهد -



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، خبرًا يفيد بأنّ "وزارة الصحة اللبنانية أعلنت تسجيل حالات ملاريا في لبنان لأشخاص لم يسافروا مؤخرًا، ما يعني وجود احتمال انتشار محلّي للمرض"، الأمر الذي أثار حالة من الهلع، خصوصًا وأنّ هذا المرض لا يعدّ من الأمراض المحلية في البلاد.

وكشفت مصادر وزارة الصحة اللبنانية لمنصة "المشهد"، أنّ:

لبنان دائمًا ما يسجل حالات ملاريا وافدة من الخارج، نتيجة وجود عدد كبير من المغتربين في البلدان التي ينتشر فيها المرض.

من حين لآخر يسجل لبنان حالات نادرة لم يثبت ارتباطها بالسفر.

المرض لا ينتقل من شخص لآخر (مثل كورونا).

وهنا، أوضحت المصادر، أنه يتم استخدام تعبير "لم يثبت سفرها"، لأنّ هناك حالات تنفي السفر على الرغم من أنها تكون قد سافرت بالفعل ولم تفصح عن ذلك.

ما حقيقة تسجيل ملاريا محلية في لبنان؟

وأكدت الوزارة أنه ليس هناك انتشار محلي لمرض الملاريا في لبنان.

وأوضحت أنّه:

خلال فصل الصيف سجلت الوزارة بضع حالات لم يثبت سفرها، وهو أمر يحدث من حين لآخر.

الحالات المرتبطة بالسفر وصلت لـ234 حالة وهو رقم ضمن المعدلات التي تسجل سنويًا.

على الإثر قامت الفرق المعنية في الوزارة بفحص المخالطين الذين تنطبق عليهم إجراءات الفحص، وجاءت جميع النتائج سلبية.

هل من بعوض ناقل للملاريا في لبنان؟

ووفق المصادر، قامت الوزارة بأخذ عينات من البعوض، ولم يثبت وجود البعوض الناقل للمرض في المنطقة التي سُجلت فيها الإصابات.

بالإضافة لذلك، قامت الوزارة بإصدار تعميم تذكيري (وهو ما تفعله عادة عند تسجيل حالات لم يثبت ارتباطها بالسفر) للمستشفيات من أجل التوعية حول المرض والتشخيص السريع.

وتتابع الوزارة موضوع الأمراض الانتقالية وأيّ أمراض مستجدة مع لجنة وطنية تضم أخصائيين من القطاعين العام والخاص.

انتقال مرض الملاريا بين البشر

ووفق منظمة الصحة العالمية، فالملاريا مرض يهدد الحياة.

ينتقل إلى البشر عن طريق بعض أنواع البعوض، وتحديدًا أنواع أنثى بعوض الأنوفيلة الحاملة للعدوى.

تنتقل أيضًا عن طريق نقل الدم واستخدام الإبر الملوثة.

ويمكن أن تكون أعراض المرض خفيفة أو أن تهدد الحياة. والأعراض الخفيفة هي الحمى والرعشة والصداع. أما الأعراض الوخيمة فتشمل التعب والنوبات وصعوبة التنفس.

ويمكن الوقاية من الملاريا بتجنب لدغات البعوض وتناول الأدوية. كما يمكن أن تحول العلاجات دون تفاقم حالات الإصابة الخفيفة.

تشير التقديرات إلى حدوث 263 مليون إصابة بالملاريا و597 ألف حالة وفاة بسببها، في 83 بلدًا حول العالم في عام 2023.

لذا من الضروري عند الشعور بأيّ أعراض غريبة استشارة الطبيب من أجل تشخيص الحالة وتقديم العلاج اللازم تفاديًا لأيّ مضاعفات صحية.

