تقدّم الإعـلامي والمحلل السياسي فـادي بـوديـة بواسطة وكيليه القانونيين المحامي الأستاذ أحمد برجاوي والمحامي الأستاذ حسين رمضان، بدعوى قضائية أمام محكمة المطبوعات في جبل لبنان ضد كلٍّ من قناة MTV وموقع نداء الوطن، وذلك بجرم التشهير، والقدح والذم، ونشر الأخبار الكاذبة والمفبركة بحقّه.



ويؤكد بودية أن هذه الخطوة تأتي إيماناً بسلطة القضاء وبمبدأ المحاسبة، ورفضاً لسياسة الافتراء الإعلامي التي تمسّ بكرامات الأشخاص وتشوّه الحقائق خدمةً لأجندات سياسية معروفة التوجّه.



كما شدّد على أنّه سيتابع هذه القضية حتى نهايتها بوجه كل من يتعرض بمنشوراته لأيّة إساءة شخصية، حرصاً على إحقاق الحق وصون كرامة الإعلاميين، مؤكداً أنّ حرية الإعلام لا تعني حرية التهجّم والإساءة أو تلفيق الأكاذيب لتحقيق نسب مشاهدة أعلى.



ودعا بودية في ختام بيانه بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية المعروفة بانتماءاتها السياسية *إلى الحفاظ على خطاب مهني رصين ومسؤول، بعيد عن الفبركات والافتراءات الشخصية، لأنّ كرامة المواطن وسمعة الإعلام اللبناني أسمى من أي مكسب إعلامي أو سياسي آنٍ.