حملة أمنيّة شاملة للجيش من زحلة إلى الهرمل!

22
OCTOBER
2025
صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان جاء فيه:"يواصل الجيش اللبناني ملاحقة المخلّين بالأمن ومكافحة المخدرات، إضافة إلى عمليات الرصد والتتبّع الأمني للمطلوبين".

وأضاف البيان، "وفي هذا السياق، نفّذت وحدات من الجيش، تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات، عمليات دهم أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص وفقًا لما يلي:

توقيف المواطنَين (ق.ب.) و(ض.ع.) في بلدة قب الياس زحلة بجرم إطلاق النار.

توقيف المواطن (ا.ي.) في بلدة نحلة بعلبك، وضبط سلاح حربي في حوزته.

توقيف المدعو (م.ح.) في شارع الحمرا بيروت، وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات في حوزته".

وأشار إلى أنّ "وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، دهمت منازل مطلوبين في بلدة بوداي بعلبك، حيث ضبطت آلات لتصنيع المخدرات، وعملت على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة".

كما أوضح البيان أنّ "وحدة من الجيش ضبطت عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة مشاريع القاع الهرمل نحو 52,000 حبة كبتاغون".

وختمت قيادة الجيش بيانها بالقول إنّه "سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختصّ، فيما تتواصل المتابعة لتوقيف بقية المتورّطين".

 

 

