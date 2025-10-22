أوصل إبنه إلى المدرسة قبل الغارة.. مَن هو شهيد عين قانا؟! (صورة)

A + A -

أفاد مراسل "الجديد" أن العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح صباح اليوم أدى الى ارتقاء الشاب عيسى أحمد كربلا ( هادي).

والشهيد كربلاء أوصل ابنه علي الأكبر (6 سنوات ) إلى مدرسة المهدي في كفرفيلا وهو طالب فيها في الصف الأول ابتدائي، وعاد لزيارة ضريح ابنه مهدي في جبانة البلدة (والذي توفي منذ أشهز قليلة بحادثة مؤسفة)، عندما أطلقت باتجاهه مسيرة معادية صاروخا وهي كانت تحلق منذ ساعات الصباح الأولى في أجواء المنطقة، مما أدى إلى استشهاده على الفور واشتعال النيران بالدراجة.