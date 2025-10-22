لبنان على موعد مع أولى المنخفضات الجوية.. في هذا التاريخ

A + A -

أفادت صفحةLebanese daily weather ان شهر تشرين الأول سيودّعنا بنسماته الباردة وتشرين الثاني يلوّح بأيام كأنها من قلب الشتاء.

وأشارت الصفحة إلى ان الحرارة إلى انخفاض تدريجي، والمؤشرات الجوية توحي بأننا على موعد مع أولى المنخفضات الجوية قريباً فيما الخرائط الجوية تبين اكثر من حالة ماطرة بين 29 تشرين الأول الحالي إلى القسم الأول من تشرين الثاني.

إلى ذلك ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني إلى ان طقسا خريفيا مستقرا نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من اليوم الاربعاء بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة .