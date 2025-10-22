living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“الإنذار الأخير”.. المرحلة المقبلة في لبنان قاتمة!

22
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تبدو صورة المرحلة المقبلة في لبنان قاتمة، سياسيًا وميدانيًا.. حاليًا، يقع لبنان بين مطرقة الضغوط الخارجية لتنفيد ما اقره مجلس الوزراء حول حصر السلاح بيد الدولة، وسندان جره “بالقوة الضاربة” الى مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي، بعد رفضه التفاوض غير المباشر.

هذه الصورة “السوداوية” ناجمة عن مؤشرين، الأول بإستباحة مسيرات العدو الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، إذ لم يشهد لبنان كثافة تحليق للمسيرات في حرب الـ 66 يومًا، كما في الأيام الأخيرة، فغطت سماء العاصمة وجبل لبنان والجنوب، ناهيك أما المؤشر الثاني، فيتمثل في الرسائل الأميركية التي أعلن عنها الموفد الأميركي الى سوريا توم برّاك، والمغلّفة بـ “وجهة نظر شخصية”، ولكن في السياسة الخارجية الأميركية ما من شيء يسمى وجهة نظر، رأى مصدر خاص لـ “الأنباء الإلكترونية”، ووصف الرسالة الأميركية بـ “الإنذار الأخير”، قبل “نقل البندقية الى كتف التصعيد الميداني والسياسي”، لاسيما أنها “أتت بعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، ورسم حدود جديدة في الشرق الأوسط وتقرير مصير مستقبله”، على حد تعبيره.

عن “المناورات” الواسعة التي أجراها العدو الصخيوني على الحدود الشمالية للكيان.

أما المؤشر الثاني، فيتمثل في الرسائل الأميركية التي أعلن عنها الموفد الأميركي الى سوريا توم برّاك، والمغلّفة بـ “وجهة نظر شخصية”، ولكن في السياسة الخارجية الأميركية ما من شيء يسمى وجهة نظر، رأى مصدر خاص لـ “الأنباء الإلكترونية”، ووصف الرسالة الأميركية بـ “الإنذار الأخير”، قبل “نقل البندقية الى كتف التصعيد الميداني والسياسي”، لاسيما أنها “أتت بعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، ورسم حدود جديدة في الشرق الأوسط وتقرير مصير مستقبله”، على حد تعبيره.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout