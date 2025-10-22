لماذا انخفضت واردات لبنان من البنزين والديزل؟

A + A -

منصة الطاقة: أرجع مستشار وزير الطاقة اللبناني السابق طوني ماروني، انخفاض واردات الديزل إلى تزايد اعتماد الأفراد والشركات والمؤسسات على الطاقة الشمسية، كونها بديلًا عن مولدات الديزل في توليد الكهرباء، في ظل خطة اتبعتها البلاد منذ 2010 بالاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة، بهدف تقليل فاتورة استيراد النفط ومحاربة الانبعاثات الضارة.

وفي تصريح خاص إلى منصة الطاقة، أوضح ماروني أن قدرة الكهرباء المولدة بوساطة الألواح الشمسية في لبنان وصلت إلى 1.5 غيغاواط، وهو ما يعادل 35 إلى 40% من متوسط حاجة لبنان إلى الكهرباء.

وأشار إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان تنتج حاليًا أكثر من 600 ميغاواط فقط أي 6 ساعات تغذية يوميًا حدًا أقصى.

وعن تراجع كمية البنزين المستوردة بالمقارنة مع المدة نفسها من العام المنصرم، أرجع ماروني ذلك الهبوط إلى عاملَيْن رئيسَيْن، أولهما التداعيات السلبية للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتحديدًا على الجنوب والبقاع الشمالي والعاصمة بيروت.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في حركة تنقل المواطنين وقلة استعمال وسائل النقل، وكذلك تداعياته السلبية على القطاع السياحي، ومن ثم انخفاض استهلاك الوقود بصورة ملحوظة.



والعامل الآخر النجاح في الحد من تهريب البنزين إلى سوريا بعد تشديد الإجراءات الأمنية على المعابر الحدودية اللبنانية السورية غير الشرعية.