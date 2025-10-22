عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: سخونة متدحرجة حول مأزق انتخاب المغتربين... فرنسا "تلاحق" السعودية لمؤتمر دعم الجيش

الأخبار: «توتال» تبتزّ لبنان

وصفة الشرع الأمنية: حرائق مؤجلة



اللواء: إسرائيل تحذِّر حزب الله من عواقب وخيمة.. والكونغرس يطالب بفرض عقوبات إضافية

جلسة سلسة «للمطبخ التشريعي».. والجميِّل يهاجم برِّي.. وقاسم ينتقد نصار وسعيد

الديار: لبنان امام الخيار الحاسم... برّاك نطق بلسان ترامب؟

قلق رسمي من استطلاع «بعبدا» والبرلمان يعيد انتاج «الحياة الدستورية»

«بيروت1» على السكة... هل يزور بن فرحان بيروت؟





البناء: دي فانس لتثبيت وقف النار في غزة… وفتح طريق مشاركة مصر وتركيا وقطر | قاسم: سلاحنا قوة للبنان… وعلى وزير العدل وحاكم المصرف التصرّف كلبنانيين | جلسة نيابية هادئة تجدّد للمكتب واللجان وتفضح عبثية الصراخ عن قانون الانتخاب



الجمهورية: إسرائيل: الحكومة اللبنانية مترددة

جلسة حكومية غدًا: ترسيم ورسم وإتفاقيات

l'orient le jour: Négociations avec Israël : pas de feu vert iranien avant un accord avec Washington

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: «اغتيالات رغم الهدنة»... «حماس» تتحسب للسيناريو اللبناني في غزة

مسيّرات إسرائيلية قتلت 5 قيادات ميدانية من «القسام» خلال وقف النار

الأنباء الكويتية: انطلاق التحضيرات الخاصة بالأحزاب والمرشحين المستقلين لخوض الانتخابات النيابية

اتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الانزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى