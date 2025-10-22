الأنباء الكويتية: الإنتخابات النيابية: التصويت سيتم حصريا داخل الأراضي اللبنانية

A + A -

الأنباء الكويتية: في الشأن الانتخابي، لوحظ انطلاق التحضيرات الخاصة بالأحزاب والمرشحين المستقلين لخوض الانتخابات النيابية في مايو ايار المقبل، مع قناعة لدى الجميع بأن التصويت سيتم حصريا داخل الأراضي اللبنانية، ذلك ان فريق «الثنائي» يتحدث علنا عن عدم مساواة في الفرص تتيح له إطلاق حملات انتخابية في الخارج.

وعمدت بعض الأحزاب الكبرى إلى تثبيت عدد من مرشحيها في دوائر معينة، وتحضير آخرين للدفع بهم إلى السباق الانتخابي.

فيما باشر مستقلون تحركاتهم في المناطق كافة. ويتوقع ان تشهد دائرة كسروان ـ جبيل في محافظة جبل لبنان مواجهات قوية بين لوائح حزبية وأخرى من البيوتات السياسية التقليدية.