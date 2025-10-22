الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تخشى تكرار «التجربة اللبنانية»

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: غزة-

أبدت مصادر من حركة «حماس» خشية من لجوء إسرائيل إلى تكرار «التجربة اللبنانية» معها في قطاع غزة، في إشارة إلى عمليات اغتيال عناصر من «حزب الله» رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ودلّلت مصادر ميدانية في فصائل فلسطينية منها «حماس» على مخاوفها، بكشفها لـ«الشرق الأوسط» عن أن الخروقات الإسرائيلية لوقف النار خلال الأيام الماضية «لم تكن كلها عشوائية»؛ إذ قتلت 5 قيادات «ميدانية مؤثرة» وأصابت آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من عناصر «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس».

وأفادت المصادر بأن الاغتيالات جرت في موقعين أولهما، منطقة الميناء غرب مدينة غزة، والثاني قرب استراحة على شاطئ بحر بلدة الزوايدة وسط القطاع. وقال أحد المصادر: «قد يتخذ الاحتلال من قضية نزع السلاح ذريعة لتنفيذ هجمات داخل قطاع غزة في المستقبل القريب كما يفعل مع (حزب الله)».