عشاء للإتحاد العربي للمرأة المتخصصة تخلله تكريم لنساء رائدات لبنانياً

أقام الاتحاد العربي للمرأة المتخصِّصة حفل عشاء تكريمي بمناسبة يوبيله البرونزي، تحت عنوان "أصوات الأمل"، في منتجع الميرامار القلمون.



بدايةً مع رئيسة قطاع الإعلام في الإتحاد، السيدة غادة عساف، التي قدمت نبذة عن انجازات الإتحاد، التي حيكت من التعب والسهر والإيمان، وقد أردنا أن يُحقق من هذا العشاء غايتين:

الأولى الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس الاتحاد

والثانية تكريم نخبة من القامات التي كان لها باعٌ طويلٌ في بلورة مسار الوعي والنضال المعرفي.



ثم كانت كلمة لرئيسة الإتحاد فرع لبنان، السيدة ناريمان الجمل، ركزت فيها على أهمية الشراكة في العمل الجماعي، و إعتبرت أن كل مُكرَّم في هذا الإحتفال هو شاهدٌ على أن التميز يُقاس بالإرادة حين تلتقي الفرصة فتصنع الفرق.

كما نوَّهت عن مسابقة ربيع المطالعة في عامها الثامن والتي تطال جميع المدارس اللبنانية عبر الاونيسكو وبرعاية مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية.

تخلَّل الحفل عرضٌ لمقتطفات مصورة عن مسيرة الاتحاد بدءًا من الانطلاقة التأسيسية في القاهرة، ثم استضافة الوفد العربي في طرابلس؛ مرورًا بِوضع حجر الأساس للحديقة الدامجة النموذجية والتي تُعتبر الأولى في الشرق الأوسط.



كما أشارت إلى أن ريع جميع النشاطات التي يقوم بها الاتحاد تعود لدعم التعليم الرسمي، وقد أردنا في هذا العام تخصيص دعمنا المالي إلى تغطية بعض من نفقات البرامج التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما جرى مزاد علني أداره الاستاذ كمال المصري للوحات مميزة للفنان التشكيلي نديم فتفت الذي تبرّع بحصيلة المزايدة لصالح صندوق الاتحاد بعد ان رسا بيع كافة اللوحات على رئيس منظمة لبنان للأمم المتحدة المحامي أحمد طالب.

ثم كانت فقرة "أصوات الأمل" حيث تمَّ تكريم:

- البروفسورة الدكتورة أدلات عيناتي، لإنجازاتها المميزة وعطاءاتها في مجال الطب والخدمة الإنسانية

- الأستاذة رشا سنكري، المحامية المناضلة من اجل حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، من اجل حقوق المرأة، من اجل الأطفال المشردين.

- الدكتور نادر غزال، لتميزه البارز في مجال تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي في لبنان والعالم العربي.

- الأستاذة فايزة سباعي كرامي، مثال النضال الحقوقي، وصاحبة مسيرة من العطاء المهني والإداري، كما في الحقل الاجتماعي.

- المدرب توفيق علوش، الرائد في تطوير الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توليه مناصب قيادية في الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي.

- الفنان التشكيلي نديم فتفت، الذي ترجم الامل عبر لوحاته التي تخطت الحدود الجغرافية إلى مساحات عربية جمالية مقاومة للنسيان

- الدكتور سابا زريق، رئيس مجلس الحكماء في الاتحاد لاسهاماته القيمة وعطاءاته اللامتناهية في مجال الثقافة والتربية والتوعية.



وفي ختام الحفل، تم أيضاً تكريم رئيسة الإتحاد، السيدة ناريمان الجمل، إحتفاءً بمسيرتها في قيادة السنوات العشر بإصرار ومثابرة ورؤية للإتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع لبنان الذي تميز بقيادتها عن سائر الفروع العربية المنضوية تحت مجلس الوحدة الاقتصادية.

ثم كلمة شكر وامتنان للإعلامية المتميزة سوسن السيد التي واكبت مسيرة الاتحاد منذ بدايته.

حضر الحفل نخبة من المجتمع الشمالي بحضور وزيرة التربية والتعليم الدكتورة ريما كرامي، سيادة المطران يوسف سويف، القائمقام ربى شفشق، ممثل عن النائب ميشال معوض، ممثل عن النائب ايهاب مطر، ممثل عن النائب إيلي الخوري، ممثل عن رئيس اتحاد البلديات وائل زمرلي، الإعلامي إبراهيم عوض، الأميرال نزيه بارودي ولفيف من الأصدقاء والناشطين في الحقل الخدماتي والإنساني.

جرى بعدها تقطيع قالب الحلوى وسط صورة جماعية احتفاءً بالمناسبة ثم اختتم الحفل بعشاء ساهر، على أنغام المطرب محمد الشعار صادحًا بأنَّ أصوات الأمل تُعيد للحياة معناها الأجمل.