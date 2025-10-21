المرابطون دعت الى الوقوف مع ابنائهم في الجيش اللبناني‎

A + A -

أكد مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، على أهمية ما يقوم به الجيش اللبناني من تدابير أمنية ضد مهربي المخدرات وأوكارهم، والمخلين بالأمن من الزعران واللصوص المسلحين، الذين كانوا يعيثون فساداً واشتباكات تستهدف أرواح الأبرياء، من نساء وأطفال في شوارع بيروت.

كما دعى المرابطون في بيروت إلى الوقوف مع أبنائهم في الجيش اللبناني، وقيادته الحكيمة وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، ودعم الحملات الأمنية التي ينفذها الجيش في مواجهة هؤلاء المجرمين.

وطالب المرابطون من قوى الامن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية، إلى التنسيق مع الجيش اللبناني لمكافحة كل المحاولات، لإعادة تموضع هؤلاء المافيات المنبوذة من أهلنا في أوكار جديدة.