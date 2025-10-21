A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a souligné dans un discours prononcé lors d'une rencontre avec la communauté libanaise organisée par le Rassemblement pour le Liban en France que “ la raison principale de ma présence à Paris est de participer à la commémoration du 13 octobre avec le Courant, ce qui signifie que nous sommes des personnes qui, malgré le passage de trente-cinq ans, avons une cause et une loyauté envers les martyrs qui sont tombés “.

Il a ajouté : “ Le 13 octobre est une occasion annuelle de réaffirmer notre attachement à cette cause et notre relation avec elle. En revanche, hier, c'était le 17 octobre, jour où, il y a six ans, en 2019, la marche du Courant patriotique libre a été dénaturée et où un mouvement sincère a été organisé par certaines personnes, mais a été planifié pour être un coup d'État contre le président de la République libanaise de l'époque, le général Michel Aoun, et contre le Courant qui le soutient, afin de les présenter comme s'ils avaient détruit le pays “.

Bassil a déclaré : “ Le 17 octobre n'a pas eu lieu à cause d'une augmentation de six centimes sur WhatsApp, car aujourd'hui, la facture de téléphone portable a augmenté bien plus que cela et personne n'a réagi. “

Bassil a souligné que “ le 17 octobre était le résultat d'une politique économique rentière qui visait à faire pénétrer des dollars au Liban avec des intérêts élevés et à stabiliser le cours du dollar au détriment de l'économie, faisant perdre aux gens leur argent “.

Il a affirmé que “ lors du coup d'État du 17 octobre, les banques ont été délibérément fermées et les fonds de certains Libanais et personnalités influentes, qui se chiffraient en milliards de dollars, ont été délibérément détournés, tandis que les Libanais ont été privés de leur argent. Le pays a fait faillite à la suite d'une opération financière conçue à cet effet qui nous a conduits à une situation où, six ans plus tard, nous ne sommes toujours pas en mesure d'adopter des lois pour redresser cette situation économique et financière “.

Bassil s'est interrogé : “ Que signifie le fait que cette date, qui a donné lieu au plus grand mouvement populaire du pays, ne soit commémorée par personne un an ou deux ans plus tard, alors que nous, trente-cinq ans plus tard, nous nous réunissons dans tous les pays du monde pour commémorer cet événement ?

Il a souligné : “ Cela confirme que notre cause a ses fils, ses racines, sa pensée et des gens qui se sacrifient pour elle, tandis que le 17 octobre est un jour qui n'a ni cause, ni racines, ni pensée, mais qui est plutôt un coup d'État passager qui a frappé le pays, l'a ruiné pour finir par disparaitre, et aujourd'hui, personne ne le revendique sauf ceux qui l'ont financé à l'étranger.

Il a ajouté : “ Même les députés qui sont issus de son sein n'ont pas réussi aujourd'hui à se réunir en un seul groupe pour commémorer cet événement. Le mouvement du 17 octobre a réussi à rassembler le plus grand nombre de voix, soit environ 35 000 voix sincères. Le 17 octobre aurait dû être le moment d'une véritable révolution pour réformer le pays, mais ceux qui se cachent derrière eux voulaient détruire la position libanaise qui refuse de garder les réfugiés syriens au Liban et de laisser l'étranger prendre le contrôle des décisions nationales libanaises, et refusent qu'il y ait une véritable lutte contre la corruption. Ils sont venus frapper la situation libanaise pure pour la supprimer et nous faire vivre dans un chaos permanent afin que le système reste aux commandes du pays jusqu'à aujourd'hui ; leur seul souci étant d'empêcher les lois de réforme et de faire sortir de prison ceux qui ont volé l'argent des Libanais.

Bassil a déclaré : “ Six ans plus tard, le Courant patriotique libre continue de demander que les voleurs de l'argent des déposants soient traduits en justice, nous voulons que soient adoptées des lois qui garantissent la réforme du secteur financier, nous voulons que l'argent transféré à l'étranger soit restitué et nous voulons qu'un audit pénal soit effectué à la Banque du Liban.

Il a précisé : “ Nous sommes les seuls à parler de ces sujets-là, ce qui prouve que nous sommes les seuls réformateurs au Liban à lutter contre le système qui empêche la réforme du pays et protège la corruption “.

Il a ajouté : “ Le 17 octobre a été un coup d'État économique contre tout le Liban et les Libanais, qui ont perdu leur argent, et le 13 octobre nous rappelle que nous sommes les enfants d'une cause qu'aucune situation passagère ne peut effacer, elle disparaîtra et nous resterons.

Il a poursuivi : “ C'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui en France pour affirmer notre appartenance à cette cause, honorer la mémoire de nos martyrs et affirmer que nous continuerons à lutter dans les élections, la politique, le parlement et partout où la lutte nous demande d'être présents pour préserver le Liban que nous voulons “.

Bassil a souligné que “ le Liban est aujourd'hui en danger dans son identité parce que vous partez et que vous êtes remplacés par des déplacés et des réfugiés “, indiquant qu'“ après la fin de la guerre en Syrie et la levée des sanctions contre ce pays, le gouvernement libanais a pris la décision d'autoriser l'inscription des élèves syriens dans les écoles libanaises “.

Il a déclaré : “ Le 13 octobre 1990, le Courant était le seul à s'opposer à l'entrée de l'armée syrienne pour occuper le Liban, et après quatorze ans de guerre en Syrie, le Courant reste le seul à refuser le maintien des déplacés et à dire oui au déploiement libanais qui ne laissera pas les déplacés prendre sa place “.

Bassil a affirmé : “ Notre relation avec le déploiement n'est pas une relation électorale ni financière. Tout ce que nous avons demandé lorsque nous étions au pouvoir, c'est que vous restiez liés au Liban, que vous communiquiez avec le Liban, que vous conserviez votre identité libanaise, que vous ayez le droit de participer à la vie politique et que vous visitiez le Liban. C'est pourquoi vous voyez que le Courant patriotique libre est le seul à lutter contre la politique du “ Middle East “ et les prix des billets, car on ne peut pas nous acheter avec un billet d'avion “.

Il a poursuivi : “ Vous devez vous demander pourquoi personne n'a fait face à la Syrie entre 1990 et 2005, à l'exception du Courant patriotique libre, alors que tout le monde obtenait des mandats en apaisant les officiers syriens. Vous devez également vous demander pourquoi seul le Courant patriotique libre s'oppose à Israël pour dire : “ Nous voulons la paix au Liban et dans la région, mais nous n'accepterons pas qu'Israël nous agresse.

Il a ajouté : “ Ne vous demandez-vous pas pourquoi seul le Courant patriotique libre s'oppose au maintien des réfugiés syriens de 2011 à 2025, et pourquoi seul le Courant patriotique libre s'oppose à Riad Salameh et à Mohammad al-Hout ? “

Bassil a souligné que “ la réponse est simple : le courant a choisi la voie difficile “, ajoutant : “ Chaque position nous coûte cher en termes de ciblage, d'injustice et de désinformation. C'est pourquoi nous venons vous parler de la cause qui nous unit, celle d'un Liban uni que nous voulons préserver “.

Il a ajouté : “ La question du déploiement est au cœur de notre combat politique pour préserver le Liban, car une partie de ses souffrances et de ses succès réside dans son déploiement, mais en même temps, c'est une malédiction que la moitié de notre peuple soit inscrit sur les listes d'exclusion du déploiement, et une bénédiction, car cela aide à la survie des Libanais résidents. C'est pourquoi nous n'abordons pas la question de la diaspora sous l'angle des intérêts, mais sous l'angle de l'existence, car sans elle, le Liban n'existerait pas, et la plus grande expression du succès de la diaspora dans le monde se trouve ici, en France.

Bassil a souligné que “ lorsque nous pensons à la diaspora, nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons l'enraciner davantage dans sa libanaisité et la relier davantage au Liban “, ajoutant : “ Nous mentirions aux Libanais de l'étranger si nous leur disions que nous voulons les ramener au Liban, car l'État est incapable de rapatrier 14 millions de Libanais pour qu'ils vivent au Liban, mais il n'est pas incapable de mettre en place une véritable politique nationale qui préserve les Libanais de l'étranger et sur le sol libanais afin que le Liban reste la propriété des Libanais et conserve son identité libanaise, même s'il a d'autres dimensions orientales et arabes.

Il a précisé : “ Cela ne peut se produire que si les expatriés continuent à se sentir Libanais à part entière. C'est pourquoi nous avons adopté la loi sur la réintégration de la nationalité. C'est pourquoi les Libanais ont voté depuis leur lieu de résidence. C'est pourquoi nous voulons qu'ils aient leurs propres députés pour les représenter directement et qu'ils puissent choisir de voter pour des députés à l'étranger ou au Liban, afin qu'ils se sentent à la fois résidents et expatriés “.

Bassil a poursuivi : “ Ce n'est pas le Courant patriotique libre qui prive les expatriés de leurs droits électoraux, c'est lui qui a donné aux Libanais leurs droits électoraux et c'est lui qui les renforcera davantage afin que nous puissions aller de l'avant dans ce domaine, même si nous ne sommes pas au ministère des Affaires étrangères.

Il a déclaré : “ Vous voyez ce qui va se passer au ministère : au lieu d'augmenter le nombre d'attachés économiques, il les supprime, et au lieu d'augmenter le nombre de consuls qui peuvent servir les Libanais dans chaque ville, il les supprime. Tout cela ne peut se produire que si la diaspora dispose d'un groupe de députés qui la représentent et d'un processus législatif permanent au Parlement qui lui accorde des droits par le biais de lois et non par des discours et des promesses “.

Il a ajouté : “ C'est pourquoi nous insistons pour que la lutte pour l'obtention des droits des expatriés se poursuive par le biais d'un véritable processus législatif et non par des promesses verbales qui ne se traduisent pas dans les faits. Nous relancerons la LDE dans une nouvelle version à Noël, lors de la conférence sur l'énergie positive, même si nous ne sommes pas au ministère. “

Bassil a affirmé : c C'est notre devoir et c'est votre droit. C'est pourquoi nous n'avons pas traité les Libanais de l'étranger en fonction de leur vote pour ou contre nous. Lorsque nous avons adopté la loi, nous savions que le Courant patriotique libre ne disposait pas de la majorité parmi les expatriés, mais nous avons tout de même voulu l'impliquer et lui accorder ce droit. “

Les propos de Bassil ont été tenus dans le cadre d'une visite en France au cours de laquelle il a participé à la messe pour le repos des âmes des martyrs du 13 octobre à la cathédrale Notre-Dame du Liban à Paris, en présence de l'ambassadeur libanais Rabih El-Chaer.

Bassil a également participé au dîner de l'énergie libanaise à l'étranger à Paris, qui a réuni un certain nombre de Libanais vivant en France.