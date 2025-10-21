living cost indicators
قسطنطين: "التيار" يريد الانتخابات... وسلاح الحزب يجب ان يسلم بشرط

21
OCTOBER
2025
أكد المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين أن "التيار" يريد الانتخابات النيابية، مشيرا الى أن النائب جبران باسيل طرح معادلة تعطي اللبنانيين حق الاختيار في الاقتراع من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل وأنه طرح جدي وأن "التيار" ماض فيه.

واعتبر قسطنطين في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCi، أن سلاح حزب الله يجب ان يسلم الى الجيش وأنه لم يعد قادرا على ان يكون فعالا بصفته المنفصلة عن الدولة.

وقال: "نريد أن يكون الجيش صاحب القرار الوحيد لحماية لبنان وموقف "التيار" كان واضحا وهو يؤكد على حصرية السلاح بيد الجيش شريطة ان لا يتم تدميره كما تريد اسرائيل ونريد دمجه بالمؤسسة العسكرية".

ورأى قسطنطين أن اسرائيل متفوقة عسكريا ولكنها لم تحقق الانتصار وأنها تسعى لتكريسه وتثبيته وأن الانتصار بالنسبة لها هي سحق حزب الله.

ولفت الى أن اسرائيل تريد انشاء منطقة منزوعة الشعوب على حدودها في جنوب لبنان يقام فيها مناطق اقتصادية.

وقال: باسيل طرح معادلة تعطي اللبنانيين حق الاختيار في الاقتراع من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل وهو طرح جدي و"التيار" ماض فيه وهو يريد هذه الانتخابات. مضيفاً:اقتراع المنتشرين لا يخيفنا على الإطلاق واحتمالات التحالفات الإنتخابية مفتوحة فللإنتخابات منطقها

واعتبر أنقانون الإنتخاب هو ما يفرض التحالفات ولا أحد يستطيع عزلنا وجولات رئيس التيار أظهرت وجودنا من عكار إلى الجنوب ومشهد قداس ١٣ تشرين كان وطنياً فمهما كانت تشويهات ١٧ تشرين مؤذية فإن النظرة إلى التيار تعود إلى الصفاءوالتيار لديه مقاربة علمية للإنتخابات والترشيحات ويدرس التحالفات من خلال الأرقام ومن خلال عدم وجود تناقض كبير في السياسة.

وختم:نريد أن تحصل الإنتخابات في وجه كل من يريد "تطييرها" ونريد تثبيت حق المنتشرين من خلال حقي الإنتخاب للداخل والخارج في وجه من يريد إزالة حق انتخاب النواب الستة في الإنتشار وهذا جوهر مبادرتنا.

 

 

