الحرارة ستتخطى معدلاتها.. بدءًا من هذا اليوم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشمسا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم غد الاربعاء بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة، في زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الأربعاء:

مشمس الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر.

الخميس:

صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا .

الجمعة:

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة ، في الداخل من 12 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,47

-ساعة غروب الشمس: 17,58