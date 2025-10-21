living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرارة ستتخطى معدلاتها.. بدءًا من هذا اليوم!

21
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشمسا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم غد الاربعاء بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة، في زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الأربعاء:  

مشمس الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر.

الخميس:  

صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا .

الجمعة:  

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة ، في الداخل من 12 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,47

-ساعة غروب الشمس: 17,58

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout