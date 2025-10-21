living cost indicators
سليم عون: سنطعن بكل تمديد ورفض مبادرة "التيار" حول اقتراع المنتشرين يعزز الشكوك!

أعلن النائب سليم عون أن كل الكلام عن موقف تكتل "لبنان القوي" من تأييد أحد المرشحين لأمانة سر مجلس النواب ليس له أساس، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى يجب أن تكون فتح المجلس للتشريع. وأوضح أننا واقعون في مستنقع لجهة التحديات التي يواجهها لبنان كالمفاوضات والنزوح السوري وتداعيات ما بعد حرب غزة.

وأكد عون في حديث إذاعي أنَّه إذا عدنا إلى تاريخ الأفرقاء السياسيين نجد ان التيار الوطني الحر كان دائماً يتخذ مواقف في معارضة التمديد تصل إلى الطعن، مشدداً على أن التيار سيطعن بأي تمديد. وأشار رداً على سؤال إلى وجود خطر بتأجيل الإنتخابات، وإلى تقديم "التيار" قدمنا مبادرة للخروج من الدوامة تتمثل باقتراح اقرتاع المنتشرين إما لمرشح في الداخل أو لمرشحين في الدائرة 16.
وسأل: ما المانع بقبول مبادرة التيار حول تصويت المنتشرين وأين العذر للتهرب من ذلك؟ موضحاً: رفض مبادرة التيار يعزز الشكوك.

وعن المفاوضات شدد عون على أهمية توحيد الموقف اللبناني لتحصيل الحقوق.

