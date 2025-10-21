طبول الحرب تقرع من جديد؟

A + A -

أعربت مصادر مطّلعة في اتصال مع “الأنباء الإلكترونية” عن قلقها من “انتهاء فترة السماح الأميركية التي مُنحت للبنان عندما تبنّى مجلس الوزراء قرار تكليف الجيش اللبناني سحب السلاح غير الشرعي”، ورأت أن منشور المبعوث الأميركي توم برّاك حول لبنان، لا يلاقي مبادرة الرئيس عون التفاوضية، حيث أن الموقف الأميركي ينتظر خطوات تنفيذية وفي مقدمتها سحب سلاح حزب الله قبل الشروع في خطوات تفاوضية أخرى”.

المصادر أوضحت أن “الولايات المتحدة الأميركية توفر الغطاء السياسي والأمني لإسرائيل، وهي تعتبر أنّ باستطاعة حزب الله تخريب المسار السلمي في المنطقة وأنَّه مازال يمتلك ترسانة عسكرية تخضع لأوامر إيران، وأنَّ عليه إما أن يبادر الى تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، أو أن يتحمل تبعات موقفه”.