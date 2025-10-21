عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025

النهار: عاصفة برّاك "نزع السلاح أو الحرب"... بري يتحدث "منفرداً" عن سقوط مبادرة؟
الأخبار: لماذا إستفاق العالم على وضع حزب الله العسكري؟
ورشة أمنية أميركية في كل مرافق لبنان لمنع وصول الأموال
بري ينعي التفاوض: لدينا "الميكانيزم" فقط
اليمن ما بعد الغماري... العهد لفلسطين باقٍ
الجمهورية: واشنطن لحل سياسي وإسرائيل نصعّد
الميكانيزم"... المسار الوحيد للتفاوض
اللواء: ردٌّ رئاسي على غطرسة النار الإسرائيلية: المفاوضات عبر الميكانيزم
براك يكشف تساقط الاقتراحات: الحل بنزع سلاح الحزب أو مواجهة مع إسرائيل
البناء: خامنئي يرد على كلام ترامب عن تدمير النووي الإيراني: عيشوا مع هذا الوهم | نتنياهو يستعد للانتخابات باستبدال سردية النصر بخطاب منع الهزيمة والسقوط | برّاك يهدد بحرب إسرائيلية والبديل تفاوض وتنازلات وحرب أهلية لنزع السلاح
l'orient le jour: Négociations directes avec Tel-Aviv : l’étau se resserre autour de Beyrouth
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: نصر الله في المشهد الأخير: هكذا قُطع الحبل مع طهران
شهادات عن «حرب الإسناد» في لبنان... وأسرار دُفنت مع «ثلاثة رجال»
الأنباء الكويتية: سجال بين بري وجعجع حول «تصويت المغتربين»