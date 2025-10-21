عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: عاصفة برّاك "نزع السلاح أو الحرب"... بري يتحدث "منفرداً" عن سقوط مبادرة؟



الأخبار: لماذا إستفاق العالم على وضع حزب الله العسكري؟

ورشة أمنية أميركية في كل مرافق لبنان لمنع وصول الأموال

بري ينعي التفاوض: لدينا "الميكانيزم" فقط

اليمن ما بعد الغماري... العهد لفلسطين باقٍ

الجمهورية: واشنطن لحل سياسي وإسرائيل نصعّد

الميكانيزم"... المسار الوحيد للتفاوض

اللواء: ردٌّ رئاسي على غطرسة النار الإسرائيلية: المفاوضات عبر الميكانيزم

براك يكشف تساقط الاقتراحات: الحل بنزع سلاح الحزب أو مواجهة مع إسرائيل

البناء: خامنئي يرد على كلام ترامب عن تدمير النووي الإيراني: عيشوا مع هذا الوهم | نتنياهو يستعد للانتخابات باستبدال سردية النصر بخطاب منع الهزيمة والسقوط | برّاك يهدد بحرب إسرائيلية والبديل تفاوض وتنازلات وحرب أهلية لنزع السلاح



l'orient le jour: Négociations directes avec Tel-Aviv : l’étau se resserre autour de Beyrouth

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نصر الله في المشهد الأخير: هكذا قُطع الحبل مع طهران

شهادات عن «حرب الإسناد» في لبنان... وأسرار دُفنت مع «ثلاثة رجال»



الأنباء الكويتية: سجال بين بري وجعجع حول «تصويت المغتربين»