أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025

21
OCTOBER
2025
اللواء: أسرار

لغز
نُقل عن أكثر من مرجع رئاسي رفض «لفلفة» أي ملف تزويري أو يتعلق بالرشاوى والاختلاسات، تحت أي مبرّر أو اعتبار!

 

همس
لم يحن الوقت لوضع لبنان على طاولة التفاوض قبل حلول العام المقبل، الحافل بمتغيِّرات قد تكون مفاجئة على غير مستوى..

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر سياسية لبنانية إن كلام توماس برّاك عن التهديد بحرب إسرائيلية ما لم ينزع سلاح المقاومة يهدف لدفع اللبنانيين إلى الانقسام حول التفاوض والسلاح وصولاً إلى الحرب الأهلية وتجاهل السؤال الأهم وهو ماذا لو تم نزع سلاح المقاومة ولم تقدّم “إسرائيل” شيئاً للبنان وكررت ما تفعله مع سورية حيث تتوغّل كل يوم أعمق من الذي قبله وتستمر بالتفاوض بلا طائل وطائراتها تسيطر على الأجواء السورية وتعلن أن الجولان السوري المحتل جزء من السيادة الإسرائيلية وتحتل إضافة له جبل الشيخ والمنطقة العازلة وفق اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974 الذي ترفض العودة إليه وتكرار المثال السوري هو القلق الذي يجب أن يساور اللبنانيين فيصبح أهون عليهم أن يتقبلوا قدر مواجهة فرضية حرب إسرائيلية يواجهونها بما لديهم معاً يقتلون فيها ويُقتلون من أن يقتلوا بعضهم بعضا والإسرائيلي يتفرّج ويعود لفرض إرادته على حسابهم ويبقى لبنان ملعباً لجيشه واحتلاله واعتداءاته، خصوصاً إفراغ القرى الحدودية بتهجير 100 ألف لبناني خارج مدنهم وقراهم لإقامة المنطقة العازلة التي تشكل جوهر الأمن الإسرائيلي؟

 

كواليس

يتحدث خبراء أميركيون في العلاقات الدولية عن فشل ذريع في السياسة الخارجية الأميركية لإدارة الرئيس دونالد ترامب رغم قوة البروباغندا التي تقوم بإعطاء انطباعات مخادعة، وأهم وعود ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سقط وكل ما تفعله إدارة رامب هو التنقل بين تهديد روسيا بمزيد من الدعم لأوكرانيا والتهديد لأوكرانيا بجعلها لقمة سائغة لروسيا، ومع الصين تنقل بين إعلان اتفاق وشيك وتهدد بعقوبات وشيكة ورسوم جمركية مرتفعة، ومع إيران تنقل بين إعلان وجود فرص اتفاق وتكرر بالعودة للحرب، وفي الشرق الأوسط حالة هشة وعجز عن حسم أي جبهة حرب، كما يقول الوضع مع اليمن وآخر الأمثلة اتفاق غامض حول غزة يثبت كل يوم أنه يحتاج إلى اتفاقات مستحيلة لتطبيقه.

