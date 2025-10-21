living cost indicators
الأنباء الكويتية: لا بد من وجود طرف ثالث في أي مفاوضات... التفاصيل

21
OCTOBER
2025
الأنباء الكويتية: حضر موقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي أطلقه بالتوازي مع انعقاد قمة السلام في شرم الشيخ لجهة التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، في محادثاته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في قصر بعبدا أمس.

 

رئيس المجلس كرر عبارته التي يرددها بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية أثناء مغادرته قصر بعبدا، من «ان اللقاءات دائما ممتازة مع فخامة الرئيس».

 

وليس سرا ان بري يؤيد بقوة مواقف الرئيس عون في هذا الخصوص، وهو اطلع على حيثياتها من عدد من المقربين من رئيس الجمهورية تباعا، وطلب من بعضهم شرحها لدى شرائح عدة من الوسط السياسي اللبناني.

 

ويتركز النقاش الذي يشهد حركة استثنائية حول أحد خيارين لا مفر منهما: إما مفاوضات عسكرية مباشرة، أو سياسية غير مباشرة سواء برعاية الأمم المتحدة، أو الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار وتحديدا الولايات المتحدة.

 

وقال مسؤول سياسي رسمي رفيع لـ «الأنباء»: «لا بد من وجود طرف ثالث في أي مفاوضات، وهذا أمر طبيعي، كون المفاوضات الثنائية لا تأتي بين فريقين مختلفين في شكل جذري، وإلا لما كانت هناك حاجة لمفاوضات بينهما».

 

وإذا كانت المفاوضات غير المباشرة لها صولات وجولات منذ تسعينيات القرن الماضي حول تبادل الأسرى والجثامين، وصولا إلى الترسيم البحري واتفاق وقف إطلاق النار، وان تغير الراعي بين الأمم المتحدة والألماني أو الأميركي، فإن المفاوضات العسكرية المباشرة قائمة من خلال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الناقورة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا والقوات الدولية. ويمكن تعزيزها وتوسيع الوفد العسكري المشارك وتطعيمه ببعض الخبراء».

الأنباء
