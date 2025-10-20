living cost indicators
سلسلة لقاءات لباسيل في باريس مع نواب وأعضاء مجلس شيوخ: بحثُ التجربة الفرنسية لتمثيل الإنتشار وتحديات لبنان

20
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطار جولته في فرنسا سلسلة لقاءات مع مسؤولين من نواب وأعضاء مجلس شيوخ، بحثت العلاقات المشتركة والتحديات التي يواجهها لبنان.

فكان اللقاء الأول مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائب برونو فوكس حيث كانت جولة أفق حول الأوضاع الحالية والمشاكل التي يعانيها لبنان وإمكانية ايجاد حلول لها.
ثم كان لقاء في مجلس الشيوخ مع السيدة هيلين كونواي- موراي، ممثلة فرنسيي الخارج في مجلس الشيوخ، حيث تركز الحديث على تجربة فرنسا في اقتراع المنتشرين الفرنسيين. وكانت مناسبة عرض فيها باسيل قانون الانتخاب الذي سعى اليه التيار والذي أقِرّ في ال٢.١٧، وسمح للمنتشرين اللبنانيين بحق الاقتراع واعطاهم الحق بأن يكون لهم ممثلون في البرلمان. وقد جرى تبادل الأفكار بما يسمح بالإفادة من التجربة الفرنسية لتعزيز إمكانية لبنانيي الانتشار في الإقتراع.

كما لبّى باسيل والوفد المرافق دعوة عضو مجلس الشيوخ خليفة خليفة إلى الغداء في احدى صالات المجلس، وكانت مناسبة لبحث سبل دعم لبنان. كذلك التقى رئيسة لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ كاترين لاڤارد مع عدد من أعضاء اللجنة التي تترأسها. وكان عرض للمصاعب التي يواجهها لبنان وكيفية مواجهتها ورؤية التيار الوطني الحر للمعالجة. وأوضح باسيل سلسلة من المبادرات والأفكار التي يمكنها المساهمة في تجاوز الأزمات على أساس لبناني وطني بدعم من اصدقائه في المجموعة الدولية وخاصة فرنسا.

{{article.title}}
