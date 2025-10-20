living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نائب سابق اعلن ترشحه عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء زحلة

20
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن النائب السابق سيزار المعلوف ترشحه عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء زحلة، في الانتخابات النيابية المقبلة، وقال في بيان: "بالرغم من أن كلمات الشكر والتقدير تعجز عن الإيفاء بحق الأوفياء والأصدقاء، أتوجّه من القلب إلى أهلي في زحلة والبقاع، وإلى الجنوب الأبيّ، والشمال العزيز، وبيروت وجبل لبنان، وإلى كل مغترب لبناني، بالشكر والامتنان. تقديري العميق لكل دعمٍ صادق ولكل كلمةٍ مشجّعة، عبّرت عن أصالة معدِنكم وصدق انتمائكم.نحن متواضعون لأننا أقوياء، وأقوياء لأننا صُنِعنا من الإصرار لا من الغرور".

اضاف:"المعركة الانتخابية لا تحتاج إلى أصحاب المصالح، بل إلى رجال ونساء يعرفون معنى الوفاء والانتماء.أعدكم أن أبقى كما عرفتموني دائمًا: وفياً لكم، قريباً من الناس، إلى جانبكم في الحلوة والمُرّة، مهما كانت النتائج. يا أهل الوفاء والإخلاص، يا أهلي في قضاء زحلة، لكم مني كل المحبّة والتقدير، ولكل لبنانيٍّ شريف يعمل ليبقى لبنان وطنًا يحتضن جميع أبنائه. فلنحافظ معًا على وحدتنا ومساحتنا الوطنية ١٠٤٥٢ كلم², ولتبقَ زحلة عاصمة البقاع ونموذجًا للعيش المشترك والوحدة الوطنية".

وختم:"بدعمكم الصادق ومحبتكم الغالية، أعلن رسميًّا ترشّحي عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء زحلة، ولتكن صناديق الاقتراع هي الحكم، وصوت الناس هو الكلمة الفصل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout