living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص – هذا ما قالته أوساط رسمية عن مقترحات التفاوض وموقف لبنان...

20
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org

لفتت أوساط رسمية لtayyar.org إلى أن رئيس الجمهورية فتح الباب للتفاوض بعد قمة شرم الشيخ، انطلاقاً من ان الخيار أمام لبنان محصور بين اثنين، الحرب أو الدبلوماسية لكسر الجمود الحالي.
وأوضحت هذه الأوساط ان التفاوض الذي يتم التكلم معه ليس محدداً شكله بعد، وأن لبنان لم يحدد الإطار للتفاوض، في حين أن الطرف الذي يرى نفسه منتصراً، أي إسرائيل، لم يقل ماذا يريد.
وقالت الأوساط إن لبنان قبل بالتفاوض لكن كيف يمكن أن يتم في ظل استمرار القصف اليومي، وطالما أن إسرائيل تريد الحصول على كل شيء؟!
وأكدت الأوساط أن الإجتماع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان جيداً، مشيرةً إلى أن بري سبق وطرح هدنة الستين يوماً كأساس. كما كشفت أنه في ظل انتظار لبنان الرسمي رداً اميركياً ما، لا توجد معلومات بعد عن حراك أميركي دبلوماسي محدد تجاه لبنان، باستثناء انتظار وصول السفير الأميركي الجديد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout