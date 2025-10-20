ميشال دويهي موضحاً: هذه حقيقة اتصالاتي بالكتل للترشح لامانة سر المجلس

A + A -

كتب النائب ميشال دويهي عبر "أكس":

للتوضيح كتلتي ("تحالف التغيير") مع الزميلين وضاح الصادق ومارك ضو رشحتني لأقوم بإتصالات استطلاعية لجس نبض الكتل النيابية والنواب المستقلين لدرس احتمال خوض انتخابات أمانة سر هيئة مكتب المجلس. اول الداعمين بطبيعة الحال كان نواب قوى المعارضة ، نواب التغيير و بعض النواب المستقلين. كما اجريت اتصالات بعدد من الكتل ومنها اللقاء الديمقراطي ولبنان القوي والاعتدال الوطني كما عدد من النواب المستقلين للهدف نفسه. الهدف من وراء هذه الاتصالات واضح: محاولة اعادة بعض من التوازن السياسي إلى هيئة مكتب المجلس بعد ان احكم رئيس المجلس الحالي ومعه قوى الممانعة قبضتهم على مكتب المجلس والمجلس بأكمله. أتمنى على بعض الإعلام توخي الحذر والتأكد قبل نقل اخبار عارية عن الصحة.