living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- تحوّل تكتيكي في "الحزب": إعادة تموضع أم مرحلة ما قبل التسوية؟

20
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org

يُظهر المسار الراهن في حزب الله أنه دخل طوراً تكتيكياً جديداً يختلف عمّا اتبعه منذ تشرين 2023. إذ بدأ الحزب منذ انتهاء الحرب منذ اتفاق وقف إطلاق النار في خريف سنة 2024 اعتماد مقاربة تقوم على الانكفاء المنظّم وإعادة تدوير قدراته بطريقة غير صاخبة، بما يوحي بوجود مراجعة داخلية لموازين القوة ولحدود الاشتباك الممكنة مع إسرائيل. هذا التحوّل يتجاوز البعد العسكري التقني نحو إعادة بناء منظومة التشغيل الميداني وتحصين الجبهة الداخلية بعد الاستنزاف.
على المستوى السياسي، تعمل قيادة الحزب على حماية سردية المقاومة من التآكل وتحصين شرعيتها أمام بيئتها، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية داخل لبنان. وهي بذلك تسعى إلى القول إن إعادة التموضع ليست انسحاباً أو تراجعاً، بل خطوة وقائية لحماية مشروعها الاستراتيجي.
مجمل هذا الواقع لم يخفه حزب الله الذي دأبت قيادته على التأكيد أنه استعاد عافيته وصار في مرحلة متقدمة من إعادة البناء، لكن الجديد أن إسرائيل باتت تستعمل هذا الواقع لتبرير استهدافاتها المتكررة جنوب الليطاني وشماله، وصولا إلى استهدافات خارج بيئة الحزب نفسها.
يثير هذا التموضع القلق لدى العواصم المعنية بالملف اللبناني. باعتقادها، ستُنتج إعادة البناء الصامتة للبنية القتالية خارج رقابة الدولة، على الأرجح، وقائع جديدة على الأرض، تمنح الحزب قدرة تفاوضية أعلى وتضعف في المقابل سلطة الدولة في أي تسوية مقبلة حول الجنوب أو تطبيق القرار 1701. بالتالي، يصبح ما يتشكّل اليوم نوعاً من توازن هش بين سلطة رسمية محدودة النفوذ وقوة عسكرية حزبية تُعيد تنظيم نفسها في الخفاء، مما ينذر بتثبيت ثنائية أمنية تُرجئ أي حل جذري لمعادلة السلاح خارج الدولة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout